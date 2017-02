Hands-on bei der Europa-Premiere "Heute" hat die Nintendo Switch bereits ausprobiert

Wir spielen Bauer und Pistolero Arms bis Zelda: Ersteindruck der Switch-Spiele

Am Dienstag hatte Nintendo die Prognose für das operative Jahresergebnis um ein Drittel eingestampft und die unerwartet niedrige Nachfrage nach Konsolenspielen dafür verantwortlich gemacht. Nun am Mittwoch der Vorstoß in Richtung Forcierung der Handyspiele.Um die Gewinne wieder nach oben zu treiben, rüstet Nintendo aber auch bei seinen Spielekonsolen auf. Für die Nintendo Switch würden rund 70 Spieleentwickler an über 100 Programmen arbeiten. Analysten hatten zuvor eine nur begrenzte Verfügbarkeit von Spielen moniert und die geringe Auswahl für das enttäuschende Geschäft mit der Nintendo Wii U verantwortlich gemacht.