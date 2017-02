Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Die neuen Items bekommt man am PokéStop. Das gilt für diejenigen Pokémon, die sich plötzlich in eine zweite Variante weiterentwickeln können – wie beispielsweise Flegmon, das sich dann nicht mehr nur in ein Lahmus, sondern auch in ein Laschoking entwickeln kann.Um das zu ermöglichen, wird man ein bestimmtes Item brauchen, das in wenigen Tagen bei PokéStops erhältlich ist.Zudem kündigt Niantic an, dass sich die Art und Weise, wie wir wilde Pokémon fangen, verändern wird. So soll man direkt auf dem Fang-Bildschirm verschiedene Beeren und Pokébälle wählen können - bisher gab es nur Himmihbeeren. Zukünftig soll es zwei weitere geben: Nanabbeere und Sananabeere. Die Nanabbeere verlangsamt die Bewegungen eines Pokémon. Damit kann man es leichter fangen. Die Sananabeere verdoppelt die Anzahl der Bonbons, die man bekommt, wenn man ein Pokémon fängt.

Der Trainer erhält eine komplett neue Garderobe: Kappen, T-Shirts, Hosen und andere Items werden frei wählbar sein.

Je mehr Pokémon man jetzt also hat, desto mehr Bonbons erhält man, um sofort Pokémon der ersten in Pokémon der zweiten Generation entwickeln zu können.

Einige der Pokémon, die man künftig braucht: