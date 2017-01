Schock nach Prügel-Orgie Vier Schwarze foltern Weißen live auf Facebook

Er war heiß auf Klicks 19-Jähriger zündete Schildkröte live auf Facebook an

Alyssa verlangt fürs Aufräumen Geld von ihren Fans Alyssa aus dem US-Bundesstaat Louisiana hat jüngst ein Foto von sich auf Twitter geteilt. Danach schlug ihr ein Sturm der Entrüstung entgegen. Der Grund: Ihr Zimmer ist ein Saustall. (Foto: Screenshot Instagram/alyssa)

D. hatte den Clip in der Stadt Cedartown aufgenommen und live gestreamt. Während die Familie das Video schnell löschte, fanden sich tausende Kopien auf Blogs und Videoportalen. Seitdem ist das Telefon der Polizei nicht mehr ruhig. Zahlreiche Anrufer wenden sich an die Behörden, um das Video endlich aus dem netz zu entfernen.Wie die Polizei erklärt, kann sie dabei aber wenig tun. Je mehr Seiten die Polizei kontaktiert und die Löschung verlangt, je mehr neue Seiten mit dem Video tauchen auf. Was die Polizei aber tun kann, ist der Fall selbst nachzugehen. In einem Online-Tagebuch berichtete D. drei Tage vor ihrem Suizid am 27. Dezember von sexuellem Missbrauch. Ergebnisse werde es bald geben, so die Polizei.