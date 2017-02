Das Model aus Millstatt (Ktn.), das auch bei "Germany’s next Topmodel" antrat, heute in London lebt und 2016 öffentlich mit dem Magerwahn in der Branche abrechnete, ist von dem Hype völlig überfordert – und postete nun eine Nachricht an ihre vielen Romeos."Sorry, das ufert hier aus, ich kann nicht allen antworten!" Künftig will sie nur noch auf "super interessante" Anfragen reagieren. "Ich wollte auf 'Tinder' eigentlich Musiker finden und keinen Freund – und ich bin immer noch Single", so Egger zu "Heute".