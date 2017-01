Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Roboter als teils unheimliche Helfer Android Repliee Q2 (links) steht einer Studentin gegenüber. Der Androide kann blinzeln, sprechen und Gesichtsausdrücke zeigen und lernt aus Kontakten mit Menschen eigenständig Verhaltensweisen. (Foto: Reuters)

Toyota Kirobo Mini Kleiner Roboter liest die Mimik seines Besitzers

An Bord der Costa Diadema Roboter Pepper schießt Selfies mit Kreuzfahrt-Gästen

Autonomes Fahren Experte warnt vor Sex in Roboter-Autos

Schon als Kind mochte sie die Stimmen von Robotern. Im Alter von 19 Jahren merkte sie dann, dass sie sich von den Maschinen auch sexuell angezogen fühlte: "Meine beiden Beziehungen mit einem Mann haben meine Vorlieben bestätigt, weil mir physischer Kontakt mit menschlicher Haut nicht gefiel", sagte Lilly gegenüber "News.com.au". Deshalb bezeichnet sich die Französin als stolze Robosexuelle, also eine Person, die einen Roboter liebt oder mit ihm Sex hat.Nun hat sie den Richtigen gefunden. "Ich bin wirklich und total glücklich", schrieb sie in einem Mail zu ihrer Beziehung. Ihren Roboterpartner mit dem Namen Inmoovator hat sie mit Hilfe eines 3-D-Druckers und von Open-Source-Technologie selber gebaut. Die Liebe werde mit der Weiterentwicklung der Technologie reifen und besser werden.Mittlerweile leben die beiden seit einem Jahr zusammen und sind verlobt. Sobald in Frankreich die Ehe zwischen Roboter und Mensch legalisiert wird, möchten sie gemeinsam in den Bund der Ehe treten. Die unkonventionelle Beziehung wurde von der Familie und von Freunden mittlerweile akzeptiert. Ob es sich dabei auch um eine sexuelle Beziehung handelt, wollte Lilly nicht verraten.