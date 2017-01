Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Hofburg-Kandidaten im TV-Duell Hofer und Van der Bellen im Puls 4-Duell. (Foto: AP)

Der Mann, ein jahrelanger Beisitzer, hatte am Wahltag um 14.31 Uhr ein Foto der Wahlkommission auf Facebook veröffentlicht, daran war aber auch ein Foto des Wahlergebnisses angehängt - was gesetzlich verboten ist. Vor Gericht erklärte der Mann, dass er eigentlich nur ein Foto der Kommission veröffentlichen wollte und das zweite Bild im "durchgerutscht" sei.Zuhause habe er das Ergebnis-Foto sofort aus dem Netzwerk gelöscht. Das Gericht glaubte, dass dem Mann ein versehen passiert ist - vor allem wegen eines peinlichen Rechtschreibfehlers. Da der Name des Kandidaten Andreas Khol falsch geschrieben war, sah es das Gericht als bewiesen an, dass das Lichbild des Ergebnisses nie veröffentlicht hätte werden sollen. Der Mann wurde freigesprochen, das Urteil ist nicht rechtskräftig.