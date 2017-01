Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Tablet-Unterricht in der "Kopp II" Schule 2.0: Mit diesen iPads sind die Kids online

Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid plant deshalb eine verbindliche Übung "Digitale Grundbildung" (zwei bis vier Wochenstunden) ab der 5. Schulstufe.500 Pilot-Schulen sollen ab Herbst mit dem neuen Unterrichtsfach starten. Dabei sollen Tablets im Unterricht sich schrittweise an allen Schulen durchsetzen - denn durch eigene Programme an den Geräten könne jeder Schüler im eigenen Tempo üben, so Hammerschmid. Das biete bessere Chancen für schwächere oder besonders begabte Kinder.