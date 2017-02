Sexismus-Skandal erschüttert den Fahrdienst Uber

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Neue Kampagne Uber bringt Betrunkene in Wien gratis nachhause

3 Fakten zur App So erfahren Sie, was Ihr Uber-Fahrer über Sie denkt

Preise um 20 % gesunken Uber gegen Taxi: Kampf um Kunden geht weiter

BILDER DES TAGES 19.02.2017: John McCain erhält putin-kritisches T-Shirt

US-Senator und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im US-Senat, John McCain erhält beim Besuch der Münchner Sicherheitskonferenz ein Geschenk: Ein T-Shirt mit der putin-kritischen Zeichnung des rumänischen Karikaturisten Dan Perjovschi. (Foto: Reuters)

In einem stark auf Twitter geteilten Posting berichtet Fowler, wie sie bereits an ihrem ersten Tag bei Uber von ihrem Vorgesetzten offen und direkt zu Sex aufgefordert wurde. Später hätten auch andere Mitarbeiterinnen über ähnliche Erlebnisse berichtet. Für den Manager habe dies keine Konsequenzen gehabt, denn Chefs taten sein Verhalten als "unschuldiges Missverständnis" ab. Sehr wohl aber spürte Fowler Strafen, wurde für Weiterbildungen nicht zugelassen und für Beförderungen nicht berücksichtigt, so der Bericht.Fowler berichtet weiter von "Game-of-Thrones-gleichen" Machtspielen in der Uber-Führungsebene, wo Projekte einfach dahinvegetieren würden, niedrige Produktivität herrsche und neue Pläne mit unmöglichen Zeitlimits ausgegeben würden. "Was hier beschrieben wird ist abscheulich und steht gegen alles, an was wir glauben", meldete sich nun Kalanick zu Wort. Für ein solches Verhalten sei bei Uber kein Platz und eine Untersuchung werde den Vorwürfen auf den Grund gehen.