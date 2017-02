Konstruktionen austauschen Lego startet soziales Netzwerk für junge Baumeister

Digital-Telegramm Apple-CEO Tim Cook hat angekündigt, dass man mit dem nächsten iPhone Großes vor habe. Laut ersten Gerüchten dürfte es beim Design eine Totalrevision geben. So sei ein neues Chassis geplant, das aus Glas und Edelstahl besteht. Das nächste iPhone wird voraussichtlich im Herbst vorgestellt. (Foto: MARCIO JOSE SANCHEZ (AP))

Ende März startet Taskrookie – Ein social Marktplatz, auf dem man einerseits schnell und einfach Unterstützung für seine Aufgaben und Projekte findet und andererseits spontan etwas dazuverdienen kann. Die App verspricht der erste, sicherste und zugleich zuverlässigste Social-Marketplace Europas zu sein. Frei nach dem Motto "Earn time. Earn money" vernetzt die Plattform Interessierte, die einander bei diversen Aufgaben und Erledigungen in ihrer Umgebung helfen oder sich etwas dazu verdienen möchten.Die Bezahlung erfolgt direkt auf der Plattform über Taskrookie Pay. "Taskrookie spart Zeit, indem Aufgaben intelligent delegiert werden. Vom Supermarkteinkauf bis zum Aufbau eines IKEA-Kastens verbindet die App Menschen, die keine Zeit haben und Aufgaben erledigt brauchen, mit jenen, die Zeit haben und sich gerne etwas dazu verdienen möchten", so Bauer und Weiland.Durch einen Algorithmus verlinkt die App geeignete Personen miteinander. Nachdem der passende "Arbeiter" gefunden ist , kann über eine Chatfunktion mit ihm Kontakt aufgenommen und alles weitere vereinbart werden. Abschließend gibt es die Möglichkeit, die erbrachte Leistung zu bewerten. Zusätzlich spendet Taskrookie fünf Prozent jedes abgeschlossenen Projekts an ausgewählte Hilfsorganisationen.Bis zum offiziellen Launch der Plattform im März machen die Gründer gemeinsam mit ihrem Team mit dem "Crazy Task Monday" auf sich aufmerksam. Jeder, der dringend etwas erledigt braucht, kann sich schon vorab aufregistrieren und die gewünschte Aufgabe – je verrückter desto besser - auf Facebook unterposten. Mit etwas Glück wird die Aufgabe ausgewählt und kostenlos erledigt.