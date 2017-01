Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Cyberkriminalität wie Online-Betrug, Identitätsdiebstahl oder die Verbreitung illegaler Inhalte nimmt von Jahr zu Jahr zu. In Großbritannien hat der Präsident der britischen Police Superintendents Association, Gavin Thomas, deshalb vorgeschlagen, bei Online-Vergehen einen tragbaren WLAN-Störsender als Strafe einzuführen.Der Störsender, auch Englisch "Wifi-Jammer", würde ähnlich einer elektronischen Fußfessel an Hand- oder Fußgelenken getragen werden und drahtloses Internet-Signal in einem gewissen Umkreis blockieren.Besonders bei jugendlichen Straftätern wäre diese Bestrafung viel effektiver als sie ins Gefängnis zu stecken, ist Thomas gegenüber dem britischen "Telegraph" überzeugt. Derzeit würden "Bestrafungen des 19. Jahrhunderts für Straftaten des 21. Jahrhunderts" verwendet, kritisiert er. Inhaftierungen seien sehr viel teurer und die Rückfallquote sei dort sehr hoch.Eine derartige Bestrafung würde allerdings auch Probleme mit sich bringen, merken Kritiker an. Der Störsender würde auch Signale für alle Personen in einem bestimmten Umkreis um den Träger blockieren. Zudem würden Jugendliche wahrscheinlich andere Mittel und Wege finden, ins Internet zu kommen.