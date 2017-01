"Star Wars" und Kunst in Los Angeles Dieses "Raumschiff" wird George Lucas-Museum um 1 Milliarde

Fans und Freunde des galaktischen Krieges von Star Wars erwartet ein Quizspiel der besonderen Art. Sechs neue und speziell für Star Wars-Fans kreierte Wissens-Kategorien bringen Fragen rund um Charaktere, Handlungen, Fahrzeuge, Planeten und mehr. Nicht nur die Fragen sondern auch die Aufmachung sind an das Thema angepasst. Ein schwarzes Spielbrett mit eigenen Star Wars-Wissensspeichern und Macht-Symbolen verbreitet galaktisches Feeling.Beginnen darf jener Spieler, der Chewbacca am besten nachahmen kann. Von nun an geht es im Uhrzeigersinn weiter und die Spieler müssen wie gewohnt Fragen beantworten, um auf den bunten Feldern voranziehen zu dürfen. Landen die Spieler auf einem Eckfeld, haben sie die Chance auf eine der begehrten Wissensecken.Hier lauern Fragen wie "Bei ihrem Wiedersehen sagt General Leia zu Han Solo, dass er was nicht machen soll?" oder "Welche Waffe benutzt der Sturmtruppler der Ersten Ordnung in seinem Kampf gegen Finn draußen vor der Maz Kanatas Burg?". Hat man die sechs farbigen Ecken in der Tasche - pardon, im Wissensspeicher - wartet eine abschließende Masterfrage auf die Quizspieler. Bei mehreren Spielern kann auch in Teams gespielt werden und so vereint gegen andere Teams gequizzt werden.