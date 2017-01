My name is Joachim Hirsch. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/pfvJtMpIps — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 27. Januar 2017

Extreme Kontrollen Trump befiehlt Einreisestopp für Muslime aus 7 Ländern

Trump sperrt Muslime aus 300 Iraner könnten in Österreich stranden

My name is Regina Blumenstein. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/TZXJM2Ar94 — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28. Januar 2017

My name is Fritz Zweigenthal. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in France — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28. Januar 2017

My name is Flora Wilmersdörfer. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28. Januar 2017

My name is Charlotte Weinstock. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Sobibor — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28. Januar 2017

My name is Walter Weinberg. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28. Januar 2017

My name is Leopold Dingfelder. The US turned me away at the border in 1939. I was murdered in Auschwitz pic.twitter.com/ZL9nkP0V5X — St. Louis Manifest (@Stl_Manifest) 28. Januar 2017

"Mein Name ist Joachim Hirsch. Ich wurde 1939 an der US-Grenze abgewiesen und in Auschwitz ermordet", lautet ein Tweet. Darunter ist das Foto eines kleinen Buben zu sehen. Der Tweet zeigt einen von 937 jüdischen Flüchtlingen, die im Jahr 1939 auf dem Passagierdampfer St. Louis zuerst nach Kuba und dann in die USA einreisen wollten.Sowohl die kubanischen als auch die US-Behörden wiesen das Schiff ab, das daraufhin nach Europa zurückkehren musste. Die jüdischen Passagiere wurden von den Nazis verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. 257 von ihnen wurden ermordet. Das Twitter-Projekt "St. Louis Manifest" gibt den Opfern einen Namen und zum Teil auch ein Gesicht.Das Twitter-Projekt startete am Freitag, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Der Zeitpunkt hätte nicht passender sein können: Am Samstag unterzeichnete der US-Präsident Donald Trump ein Dekret, dass Menschen aus insgesamt sieben mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise in die USA verbietet. Davon betroffen sind auch anerkannte Flüchtlinge und jene, die ein gültiges Einreisevisum für die USA haben.