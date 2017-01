Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Mauerbau nach Mexiko startet Trump: Keine Einreise für muslimische Flüchtlinge in USA

Ein Nationalpark verglich Fotos von den Menschenmengen bei Donald Trumps Angelobung mit jenen von der Obama-Amtseinführung. Daraufhin waren die Accounts der Nationalparks kurzzeitig offline. Ein anderer Nationalpark wieder twitterte Fakten zum Klimawandel, die kurz darauf wieder gelöscht wurden.Plötzlich wurde eine Unzahl inoffizieller Behördenaccounts eröffnet. Alice Stollmeyer, Interessensvertreterin in den Bereichen Energie und Klima innerhalb Europas, hat eine Liste dieser alternativen Accounts erstellt. Sogar die NASA hat etwa mitoder @ResistanceNASA inoffizielle Pendants. Deutliche Anzeichen dieser Protestkultur sind die in den Account-Namen enthaltenen, bezeichnenden Schlagworte wie "alt" (alternativ), "resistance" (Widerstand), "angry" (zornig) oder "rogue" (abtrünnig).Auch inoffizielle Accounts der US-Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency (EPA) wurden ins Leben gerufen. Diese Behörde ist von der Amtsübernahme durch Trump besonders betroffen. Mitarbeiter dürfen keine Informationen mehr in sozialen Medien verbreiten. Alle wissenschaftlichen Studien müssen behördlich überprüft, Teile der Website zudem gelöscht werden. Die Trump-Regierung ist für ihre Klimaskepsis bekannt.Die Accounts machen sich über Trump lustig. "Können es nicht erwarten, dass Präsident Trump uns FAKE NEWS nennt", schreibt etwa AltUSNatParkService . "Wenn die Zeit kommt, dass der NASA aufgetragen wurde, das Tweeten oder Teilen von Informationen über Wissenschaft und Klimawandel einzustellen, werden wir euch informieren", twitterte @RogueNASA Ob alle Accounts wirklich von Behördenmitarbeitern betrieben werden, ist unklar. Denn die Inhaber bleiben lieber anonym.