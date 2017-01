UPC zahlt Geld zurück, weil Internet zu langsam war

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Besonders am Abend bis Mitternacht sei das Internet der Kundin weit langsamer gewesen, als versprochen - zudem habe sie sich über Netzausfälle beklagt, berichtet der VKI. Mit einer Beschwerde wandte sich S. an UPC, dort sei ihr aber gesagt worden, dass ihre Datenwerte "optimal" seien. Auch die Übermittlung einer selbst angefertigten Aufzeichnung über die Netzgeschwindigkeiten half nichts.Nachdem die Frau auch dem VKI die Aufzeichnungen gezeigt hatte, reichte dieser Klage ein. Zu einem Prozess kam es aber nicht, da sich UPC dort laut VKI kaum Chancen ausgerechnet hätte. UPC zahlte der Frau etwa die Hälfte der Gebühren des Beschwerdezeitraums zurück. Nun will der VKI auch einen Musterprozess führen, denn solche Beschwerden seien bei Weitem kein Einzelfall. Mit einem Urteil wären Betroffene vor Gericht mit starken Argumenten ausgestattet.Generell gilt es für Betroffene, wollen sie sich eine Rückzahlung erstreiten, die Geschwindigkeitsraten des Anbieters genau zu dokumentieren. Im Fall von S. hat die Frau dies mit einem selbstgeschriebenen Computerprogramm über mehrere Wochen getan, das laut VKI alle zehn Minuten den Status des Netzes aufgezeichnet hat. Verfügt man über eine solche Dokumentation, die belegt, dass die Raten weit unter dem versprochenen Tempo sind, stehen die Chancen auf Entschädigung gut.