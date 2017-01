Wie lange dauert es, eine Million Mal mit der Maus zu klicken? Zum Glück nicht eine Million Sekunden - das wären nämlich 11,5 Tage. Youtuber Tocen machte die Probe aufs Exempel und klickte was das Zeug hält. Er benötigte etwas mehr als 17 Stunden. Das Beweisvideo auf Youtube dauert etwa ebenso lang.Der wortkarge Youtuber hantierte während dieser Zeit wie ein Wahnsinniger an dem Gerät. Das Tempo, so hat es sich Reno Baker - wie er mit bürgerlichem Namen heißt - ausgemalt, sollte durchgehend hoch bleiben: Etwa 40 Klicks alle fünf bis sechs Sekunden. Zwischendurch hält er immer wieder inne, streichelt seine Katze oder macht Fingerakrobatik.Er habe halt einfach die Zeit dazu gehabt, erklärt der Klick-Rekordhalter im Interview mit "vice.com" . Gerade die mentale Stärke, die ein solches Unterfangen zweifellos erfordert, konnte Baker aufgrund zahlreicher Trainings während seiner Zeit bei der US Air Force offenbar erfolgreich abrufen.