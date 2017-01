Scherz ging zu weit Brutalen Mord vorgetäuscht, Video schockiert Seher

Prügel-Video: Patricia wird brutal misshandelt (Foto: Facebook)

Der Fall erinnert an den aus Wien, in der ein Mädchen namens Patricia von einer Gruppe Angreifer gefilmt und blutig geschlagen wurde. Die Polizei von Chicago gab am Donnerstag eine Pressekonferenz, nachdem sich das Video tausendfach in den sozialen Netzwerken verteilt hatte. Nach bisherigem Erkenntnisstand befand sich das Opfer bis zu 48 Stunden in der Gewalt der Angreifer.Das Live-Video zeigte, wie der Mann stark aus dem Kopf blutete, während die Gruppe ihn immer weiter foltert. Gefunden wurde das Opfer erst, nachdem es von den Angreifern offenbar freigelassen wurde und orientierungslos durch den Westteil Chicagos taumelte. Zwei Tage zuvor war das Opfer von Verwandten als vermisst gemeldet worden. Der genaue Hergang muss erst geklärt werden.Auf die Spur der Angreifer kam die Polizei, weil Nachbarn einen anderen Fall von Körperverletzung im "Folter-Haus" angezeigt hatten. Als Beamte dort eintrafen, fanden sie Kampfspuren, die sie mit dem zuvor vermissten und verletzten Opfer in Verbindung brachten. Facebook hat mittlerweile reagiert und das Video entfernt. Alle vier Angreifer wurden festgenommen, eine Anklage wird vorbereitet.