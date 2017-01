Die Gruppenchat-Funktion bei Whatsapp ist beliebt, um jederzeit das Neuste von seinen Freunden und Bekannten mit zu kriegen oder auch um Partys oder Veranstaltungen zu organisieren. Damit die Gruppenmitglieder informiert sind, falls jemand verspätet zu einem Anlass eintrifft oder man sich im Getümmel nicht findet, plant Whatsapp eine neue Funktion einzuführen.

Davon spricht der Twitter-Nutzer Wabetainfo, der schon mehrmals kommende Funktionen vorab veröffentlichte. So sei in einer Beta-Version des Messengers, einer Entwicklerversion für Testzwecke, ein neues Feature mit dem Namen Live Locations versteckt, das den Standort der Teilnehmer in Echtzeit an die Gruppe übertragen soll.

Bedenken wegen Datenschutz

Ob die Daten von der Facebook-Tochter gut geschützt werden, ist noch nicht klar. Wie schon bei früheren Änderungen könnte jedoch auch diese Funktion den Datenschützern Sorge bereiten.

Die Funktion soll zwar nach der Installation deaktiviert sein und es soll möglich sein, die Übertragung des Standorts manuell ein- und auszuschalten. Wer ganz sicher gehen will, sollte jedoch den Zugriff von Whatsapp auf die Ortungsdienste im Betriebssystem deaktivieren. Wann und ob die Funktion überhaupt in eine finale Whatsapp-Version eingebunden wird, ist derzeit nicht bekannt.