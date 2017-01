Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

"Mein Idol für 2017" Jugendlicher fotobombt ganzen Handyladen

Es sieht aus, wie etwas, das viele User tatsächlich oft von Freunden geschickt bekommen. Eine Nachricht, die lautet: "so süß!!" gefolgt von zwei Emojis mit Herzerl-Augen und einem Link. Die Nachricht führt aber in ein tiefes Loch an Online-Kriminalität.Die Website, auf die der Link führt, verspricht dem User kostenlose romantische Emojis für Whatsapp. Wer darauf hereinfällt, muss laut der Website dieselbe Nachricht an 10 Kontakte oder 3 Whatsapp-Gruppen senden. Doch Emojis gibt´s auch nach dem Weiterleiten der Nachricht keine.Stattdessen landet man auf einer Casino-Website oder ähnliche Gewinnspiele. Andere User wurden auf Sex- und Dating-Websites gelotst. Fest steht: Es gibt keine Emojis.Am besten gar nicht auf den Link klicken. Wenn ihr eine verdächtige Nachricht bekommt, fragt den Absender am besten nochmal, was sich hinter dem Link verbirgt.