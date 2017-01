Vom Wassermelder bis Stolperschutz devolo will die Waschküche smart machen

Mit einer angegebenen Übertragungsleistung von bis zu 2 Gbit/s stellt die Bridge eine WLAN-Verbindung her, die schnelles Internet genau dorthin bringt, wo es gebraucht wird: Für Smart-TVs, Streaming-Boxen, Gaming-Konsolen und alle anderen Multimediageräte. Das devolo GigaGate Starter Kit besteht aus zwei Komponenten, der Base und dem Satellite. Die Base wird über ein Netzwerkkabel an den Router angeschlossen.Per Highspeed-WLAN im 5 GHz-Band verbindet sich die GigaGate Base automatisch per "Beamforming" mit dem Satellite. Die maximale Übertragungsrate zwischen Base und Satellite beträgt 2 Gbit/s und die Kommunikation zwischen den GigaGate-Komponenten ist per WPA2 beziehungsweise AES 128 Bit verschlüsselt. Die beiden Komponenten des Starter Kits sind sofort einsatzbereit.Am Einsatzort bietet der Satellite mit einem Gigabit-Port und vier Multimedia-Ports (Fast Ethernet) Anschlussmöglichkeiten und maximale Leistung für alle internetfähigen Multimedia-Geräte. Zusätzlich stellt der Satellite für Mobilgeräte wie Smartphone, Tablet etc. ein 2,4 GHz WLAN mit bis zu 300 Mbit/s zur Verfügung. Streamen der neuen Blockbuster etwa ist dann kein Problem mehr.Wenn mehrere Räume versorgt werden sollen, ist das auch problemlos: Bis zu acht Satellites können mit einer Base verbunden werden. devolo GigaGate ist ab sofort im Handel erhältlich. Das Paket aus Base und Satellite kostet 229,90 Euro. Ein einzelner Satellite ist um 139,90 Euro verfügbar.