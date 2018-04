"Das wird Vielen den One Night Stand vermasseln"

Eine Änderung, die dazu gedacht war, Facebook zu reparieren, hat Tinder kaputt gemacht. Am Mittwoch hat das soziale Netzwerk stärker reguliert, welche Daten Drittanwendungen nutzen können. Das hatte zur Folge, dass Nutzer, die sich via Facebook auf Tinder anmelden, sich nicht mehr einloggen konnten. Statt links und rechts zu swipen, waren sie in einer Endlosschlaufe gefangen.

Die Firmen haben laut Dailydot.com das Problem bestätigt. "Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und arbeiten daran, dass ihr bald wieder swipen könnt", hielt Tinder in einem Statement fest. Auf Twitter ließen viele betroffene Nutzer Dampf ab. "Das wird sehr vielen Leuten ihre One-Night-Stand vermasseln", kommentierte Thenextweb.com.

Kurz nach Mitternacht schien das Tinder-Problem behoben zu sein. Die Entwarnung kam via Twitter. Doch viele betroffene Nutzer meldeten daraufhin, dass Matches und die Chats aus der App verschwunden waren. Der Twitter-Sturm ging weiter. Doch die Community eilte schnell zu Hilfe. Wer sich via Website auf Tinder anmeldete, sah seine Matches und Chats noch immer. Tinder arbeitet laut eigenen Angaben an einer Lösung für die App.



