"Die Wissenschaft kann den Tod besiegen"

Igor Trapeznikov ist Futurist, Programmierer, Neuropsychologe und Cyborg. Der 39-jährige Russe digitalisiert sein ganzes Leben. So analysiert er, in welchen Situationen er etwa glücklich war und welche Leute er am häufigsten trifft. Er hofft, mit dem Datensatz künftig ein digitales Gehirn erstellen zu können.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(20M)