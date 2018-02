Polizei warnt: "George Clooney" zockt per Mail ab

Hää? Frauenschwarm George Clooney hatte gewaltiges Pech. Bei einem Filmdreh in Afrika wurde ihm sein ganzes Bargeld gestohlen. Also schreibt er E-Mails an Österreicher mit der Bitte, Tausende Euro auf das afrikanische Konto eines Mitarbeiters zu überweisen. Clooney werde sich selbstverständlich erkenntlich zeigen und das Geld persönlich am Wiener Flughafen zurückgeben. Klingt absurd? Ist es auch!

Trotzdem fallen laut Polizei Österreicher auf den (vermeintlich) durchschaubaren Trick rein. "Grundsätzlich gibt es einen Tipp von uns: Dass man den Hausverstand einschaltet", so Vincenz Kriegs-Au, Pressesprecher des Bundeskriminalamts (BKA), gegenüber dem ORF.

Internetbetrug ist auf dem Vormarsch. Immer mehr Menschen nutzen das Internet, darunter auch unerfahrene Naturen. Im Jahr 2007 wurden nur 1.929 Fälle angezeigt, 2016 waren es schon 9.672.

Die Callcenter-Mafia hat aber noch andere Maschen: Derzeit rufen falsche Polizisten oftmals ältere Opfer an, um sie zu "warnen". Die "Beamten" behaupten, die Pensionisten könnten ihre Wertgegenstände bei der Polizei in "Sicherheitsverwahrung" geben.

