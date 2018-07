MeTwo: Tausende posten über Rassismus im Alltag

Es handelt sich um keinen Tippfehler. Bei der "MeTwo-Debatte" geht es nicht um Sexismus, der unter dem Hashtag "MeToo" zum Thema wurde. Nun teilen nämlich tausende Meschen mit Migrationshintergrund ihre Geschichten. Um was es geht? Um Alltagsrassismus.

Umfrage Wurden Sie schon einmal mit Alltagsrassismus konfrontiert? Ja, aber es hat mich nicht betroffen.

Ja, es hat mich persönlich betroffen.

Nein, noch nie erlebt.

"MeTwo", also "IchZwei", spielt auf das Problem mit dem Zugehörigkeitsgefühl an. Initiiert wurde das ganze von Autor Ali Can. Er bekenne sich nämlich zu seiner Heimat Deutschland, genauso fühle er sich aber mit seinem Geburtsort in der Türkei verbunden.

Über 70.000 Tweets

Tausende taten es ihm gleich und teilten ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Darunter auch einige Prominente Namen wie Moderatorin Dunja Hayali oder Grün-Politiker Cem Özdemir.

(slo)