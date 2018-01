Österreicher sparen zehn Euro pro LED und Jahr

Glühbirnen wurden bereits Mitte 2009 EU-weit schrittweise verboten, sind aber nach wie vor großflächig im Einsatz. Aus einem Bericht des Statistikamts Eurostat geht nun das Sparpotenzial beim Tausch einer 60-Watt-Glühbirne gegen eine das selbe Licht liefernde 10-Watt-LED hervor. Österreicher sparen sich dabei 9,75 Euro pro LED und Jahr bei einem Jahresverbrauch zwischen 2.500 und 5.000 Kilowattstunden.

Als Grundlage dienten die verschiedenen Strompreise in den EU-Staaten im ersten Halbjahr 2017, die Einsparung im EU-Schnitt liegt bei 10,21 Euro. Angenommen wird jeweils, dass eine Glühbirbne und LED drei Stunden täglich leuchtet. Dänen und Deutsche sparen sich dabei mit 15 Euro am meisten, Bulgaren mit fünf Euro am wenigsten. Österreich liegt bei der Ersparnis auf Platz 8 der EU-Länder.

(red)