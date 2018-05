Diese WhatsApp-Message lässt das Handy abstürzen

Wer demnächst WhatsApp-Nachrichten a lá "This is very interesting" mit einem "weinend lachenden"-Emoji erhält, sollte besser nicht auf die Nachricht klicken. Wie in einigen Foren berichtet wird, soll die Message sowohl das Smartphone als auch die Betriebssysteme iOS und Android zum Absturz zwingen.

In einer weiteren Nachricht, die ebenfalls für eine Überlastung des Systems und in weiterer Folge einen Absturz sorgt, werden die Leser dazu aufgefordert, die Nachricht keinesfalls anzuklicken. Leider hält sich nicht jeder Nutzer daran.

Wie "futurezone" berichtet, scheint sich das Problem nicht nur auf WhatsApp zu beschränken. Offenbar kursieren die eigenartigen Absturz-Nachrichten auch bereits auf Facebook.

Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, sollte generell nichts öffnen, was einem in irgendeiner Weise verdächtig vorkommt – auch wenn die Nachricht von einem (guten) Bekannten stammt. Das gilt bekanntermaßen aber für jede Mail/Message.

