Achtung, diese Facebook-Message nicht anklicken

Wer über den Facebook-Messenger Nachrichten von Freunden mit (meist staunenden) Emojis, dem eigenen Vornamen, Ausrufezeichen und einem angefügten YouTube-Link erhält, sollte diese besser nicht öffnen. Dahinter verbirgt sich ein dreister Betrugsversuch.

Klickt man den Link an, gelangt man auf eine Seite, die ganz genauso wie Facebook aussieht. Loggt man sich dort dann mit seiner E-Mail und dem Passwort ein, gibt man seine Benutzerdaten allerdings an Betrüger weiter. So wird das Userkonto gekapert und die Betrugsnachricht wird an alle Facebook-Freunde weitergeleitet.

Wie soll ich mich verhalten?

Sollten Sie diese Nachricht von Freunden erhalten, löschen Sie sie am besten sofort und ändern Sie sicherheitshalber Ihr Passwort.

Falls es schon zu spät ist und Sie den Link womöglich angeklickt haben, ändern Sie jedenfalls auf der Stelle Ihr Passwort. Dann sollten Sie Ihre Facebook-Freunde warnen, dass Ihr Konto gehackt wurde und Sie jene Fake-Message von Ihnen nicht öffnen sollen.

Lassen Sie zusätzlich ein Antivirus-Programm über den PC oder das Smartphone laufen. Informieren Sie dann noch Facebook über die Meldefunktion, dass Ihr Account gehackt wurde.

