Alexa beginnt in der Nacht zu lachen wie eine Hexe

"Heilige Scheiße, das ist mir auch passiert. Und ich dachte, ich sei damit alleine", schreibt ein Amazon-Echo-Nutzer, als er Berichte über ein teuflisches Lachen des intelligenten Assistenten liest. Das sprachgesteuerte Gerät soll Befehle verweigern und nachts so gruslig lachen, dass einem das Blut in den Adern gefriert.

"Ich lag in meinem Bett und war kurz vor den Einschlafen, als mein Echo Dot ein sehr lautes und beängstigendes Lachen von sich gab", schreibt ein Nutzer auf der Internet-Plattform Reddit. "Gut möglich, dass ich heute Nacht umgebracht werde", dachte er.

Jemand fragt, ob das Lachen auch anderen Echo-Nutzern aufgefallen sei. Ich hatte gerade ein geschäftliches Gespräch, als Alexa plötzlich lachte. Es habe nicht geklingelt, wie es das Gerät normalerweise tut, wenn man es versehentlich aktiviert. "Sie lachte einfach. Es war sehr beängstigend."

Wenn Alexa ein Lachen von sich gibt, ist das bisweilen auch mit einer Befehlsverweigerung verbunden. Immer mehr Benutzer berichten, die Software würde nicht reagieren, wenn man sie etwas fragt und stattdessen mit böse klingenden Lachgeräuschen reagieren.

Grusliges, hexenhaftes Lachen

"Ich habe versucht, das Licht auszuschalten, doch Alexa schaltete es immer wieder an", schreibt ein Nutzer auf Reddit. "Beim dritten Versuch reagierte Alexa nicht mehr und gab ein teuflisches Lachen von sich. Es hatte nicht ihre Stimme, sondern klang wie das Lachen einer realen Person." Es laufe ihm noch heute kalt den Rücken hinunter.

@amazonecho alone in the dark kitchen, with no trigger, a sudden creepy laugh emerges and freaks out owners #justwrong. Replay: pic.twitter.com/vR684u8mbN