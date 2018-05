Schampus und Kondome sind auf Knopfdruck parat

Mit Dash Buttons – kleinen, mit dem WLAN-Netzwerk verbundenen Geräten – bestellen Mitglieder von Amazons Dienst Prime ihre Lieblingsprodukte auf Knopfdruck nach. Kaffee, Snacks, Tierfutter oder Putzmittel, mehr als 2.000 Produkte des täglichen Bedarfs sind mittlerweile über den Button-Druck zu haben. Die Knöpfe selbst sind quasi kostenlos, denn die fälligen 4,99 Euro pro Button rabattiert Amazon bei der ersten Bestellung des jeweiligen Produkts.

Wurde vor zwei Jahren der Erfolg der Dash-Buttons noch bezweifelt, schossen die Bestellungen jedoch in die Höhe. So sehr, dass Amazon das Angebot massiv ausgeweitet hat. So sind nun nicht mehr nur die anfänglichen Waschmittel, Klopapiere und Tierfutter bestellbar, sondern mittlerweile auch Edel-Champagner von Pommery, Kaffee von Illy oder auch Portwein von Rozés.

Öfter bestellt werden aber Kondome, wie eine Auflistung der Top-Ten-Produkte, die über die Amazon Dash Buttons bestellt werden, zeigt. Die Verhütungsmittel der Marke Durex rangieren dabei auf Platz 8. Auf den Plätzen eins bis zehn sind zu finden: Ariel-Waschmittel, Pampers-Windeln, Nivea-Men-Kosmetik, Finish-Reinigungsmittel, Gillette-Kosmetik, Heineken-Bier, Duracell-Batterien, Durex-Verhütungsmittel, Afri-Cola-Getränke und Oral-B-Produkte.

(rfi)