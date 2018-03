Amazon ruft vier Powerbank-Modelle zurück

Powerbanks werden immer beliebter, doch die mobilen Ladestationen sind gar nicht so ungefährlich. Amazon ruft aktuell vier Modelle der hauseigenen Marke Amazon Basics zurück.

Die Geräte können sich offenbar überhitzen. Wird das nicht rechtzeitig bemerkt, so kann das zu einer echten Brandgefahr werden.

Konkret sind diese Modelle betroffen:

>>> AmazonBasics Powerbank Externes Akkuladegerät, tragbar, 3.000 mAh

>>> AmazonBasics Powerbank Externes Akkuladegerät, tragbar, 16.100 mAh

>>> AmazonBasics Powerbank Externes Akkuladegerät, tragbar, 2.000 mAh

>>> AmazonBasics Powerbank Externes Akkuladegerät, tragbar, 10.000 mAh

Was können Betroffene tun?

Wer eines dieser Modelle beim US-Onlinehändler bestellt hat, sollte bereits per Mail über die Rückrufaktion informiert worden sein. Die Geräte sollten fachgerecht entsorgt werden. Käufer, die bestätigen im Besitz eines der betroffenen Powerbanks zu sein, erhalten innerhalb von zehn Werktagen den Kaufpreis in Form eines Guthabens zurückerstattet, heißt es in dem Schreiben.

Im Amazon-Shop wurden die Geräte bereits aus dem Sortiment genommen.

(red)