MWC bringt erste Geräte mit Billig-Android

Mit Android Go will Google eine Version des Smartphone-Betriebssystems anbieten, das speziell für schwachbrüstige Geräte ausgelegt ist. Wie das Unternehmen am Freitag bekannt gegeben hat, werden die ersten Geräte mit dem neuen Android auf dem Mobile World Congress (MWC) nächste Woche gezeigt.

Android Go, das zum ersten Mal im Mai 2017 bei der Google I/O gezeigt wurde, soll auf billigen Geräten laufen, die nur 512 MB oder 1 GB Arbeitsspeicher aufweisen. Eine Testversion des Betriebssystems ging im Dezember an Gerätehersteller und Entwickler.

Abgespeckt

Android Go setzt auf Versionen der Google-Apps, unter anderem YouTube, Gmail und Google Maps, die weniger Speicherplatz einnehmen und weniger Daten als die "großen" Varianten verbrauchen.

Die ersten Geräte sollen laut Google kurz nach der Vorstellung auf dem MWC erhältlich sein.

"Heute" berichtet ab dem 26. Februar live von der Messe in Barcelona über die heißesten Technik-Neuheiten.

