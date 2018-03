So spottet Twitter über Kurz' Ausweich-Antworten

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellte sich am Donnerstag den Fragen der Abgeordneten im Nationalrat.

Als NEOS-Chef Matthias Strolz seine Frage über die Aufhebung des Rauchverbots stellte, musste der Erste Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zur Ordnung aufrufen und die Runde unterbrechen – "Heute" berichtete über die hitzige Debatte.

Westbalkanroute geschlossen

Doch nicht nur im Hohen Haus sorgten die Antworten des Kanzlers für Furore. Auf Twitter wurde kurzerhand der Hashtag #AnswerLikeKurz ins Leben gerufen, der Kurz’ Art, auf Fragen zu antworten, auf die Schaufel nimmt.

Dabei werden Alltagsfragen mit ausweichenden Aussagen und Floskeln beantwortet, die Kurz in der Vergangenheit mehrmals verwendet hat. Darunter natürlich die Schließung der Westbalkanroute und das Einzahlen ins Sozialsystem.

Vor einiger Zeit berichteten User unter dem Hashtag #Reichenhetze über Erfahrungen mit Alltagsrassismus, nachdem sich Kurz im TV gegen die "Hetze" auf Besserverdiener ausgesprochen hatte. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

"Tragst du bitte den Müll runter?" "Lass mich festhalten, dass ich sehr, sehr dankbar bin für die große Verantwortung, die mir übertragen wird, aber ..." "Also nicht?" "Ein Satz noch: Wie gesagt bin ich sehr dankbar. Wir sind ein Team in dem jeder seinen Teil ..." #AnswerlikeKurz

Was halten Sie von Kartoffelpüree? "Versuchen Sie mich nicht damit anzupatzen, aber der Regierungspartner findet, dass unsere Kartoffelbauern großartiges leisten und an diese Meinung halte ich mich ebenso. Außerdem habe Ich die Westbalkanroute geschlossen" #AnswerLikeKurz

Herr Bundeskanzler Kurz. Wie stehen Sie zu Aufhebung des Rauchverbots? „Geraucht wird schon lange in Österreich. Schon vor meiner Geburt wurde in Österreich geraucht & deshalb ist es dringend notwendig die Balkanroute zu schließen“ #AnswerLikeKurz

"Können Sie sich ausweisen?" "Gut, dass Sie mich das fragen. Schon vor meiner Geburt haben wir in unserem Koalitionspakt vereinbart, für eine effektive Ausweisung einzutreten. Wie Sie wissen, habe ich ja schon in meinem Amt als Außenminister die Balkanroute..." #answerlikekurz

„Ist es kalt draußen?“ – „Es ist Zeit, dass sich Wärme für Österreicher wieder lohnt. Natürlich ist auch Kälte in Ordnung, aber erst, wenn sie eine Weile in das Sozialsystem eingezahlt hat. Wir wollen so unsere Thermometer mit einem Temperaturbonus entlasten.“#AnswerLikeKurz