App findet den passenden Mann zum Kinderkriegen

In Amerika ist die App schon extrem erfolgreich und auch in Europa ist sie stark im Kommen, obwohl es sie noch gar nicht offiziell gibt. Nutzer greifen einfach auf die amerikanische Anwendungs-Version zu. Warum? Weil die App verspricht, den perfekten Start in eine Familie zu ermöglichen. Modamily funktioniert dabei etwas anders als eine Dating-App.

Angegeben werden zwar auch Größe, Namen, Geschlecht und Hobbys sowie Partner-Vorstellungen. Das Ziel ist es aber nicht primär, zwei Menschen zusammenzubringen, sondern es geht einzig und allein um die Erfüllung des Kinderwunschs als Alternative zu Adoption oder künstlicher Befruchtung.

Wie die "New York Times" berichtet, sind unter den auch Usern zahlreiche homosexuelle Paare, die sich langwierige Prozeduren zur Adoption eines Kindes oder zur Findung einer Leihmutter ersparen wollen. Im Gegensatz zu vielen anderen Apps kostet das Service bei Modamily etwas, rund 30 Dollar im Monat. Wer einen "Concierge"-Service haben will, zahlt bis zu 150 Dollar für drei Monate. Dafür werden einem dann die potentiellen Kindes-Erzeuger oder -Empfänger persönlich vorgestellt.

