Apple-Leak deutet Ende der iTunes-Downloads an

Glaubt man dem angeblich Apple-internen Mail, stehen große Veränderungen bei Apples seit 2009 bestehender Multimedia-Verwaltungssoftware iTunes an. Konkret geht es um den Dienst "iTunes LP", über den Kunden zusätzliche Angebote wie Songtexte oder Musikvideos zu ihren Lieblingsalben herunterladen konnten. Im Mail soll Apple den Partnern mitteilen, dass dieser Dienst noch 2018 eingestellt werde.

Während konkret nur von diesem Dienst die Rede ist, stellen Beobachter bereits Apples gesamtes iTunes-Programm in Frage. Schon länger kursieren Gerüchte, dass Apple einen radikalen Umbau des Musik-Angebots plant und dabei Downloads komplett streichen will. Ein Streaming-Abo-Modell wie es etwa Spotify bietet, würde demnach auch dem Markttrend entsprechen, immer mehr Nutzer streamen Musik, statt sich die Lieder einzeln oder in Alben zu kaufen.

Pläne für ein mögliches Abomodell hat Apple bisher immer dementiert. Stimmen die Gerüchte um die Einstellung von iTunes LP, würde es aber ein erster Schritt Apples weg von herunterladbaren Inhalten sein.

