Apple-Store nach iPad-Explosion evakuiert

In Amsterdam ist es am Sonntag zu einem explosiven Zwischenfall in einem Apple Store gekommen: In der Filiale am Leidseplein ist laut Medienberichten ein iPad in die Luft geflogen. Vermutet wird, dass der Grund für die Explosion eine fehlerhafte oder überhitzte Batterie war, die in der Folge auslief.

Drei Angestellte mussten mit Atemproblemen ins Spital gebracht werden, ansonsten wurde niemand verletzt. Die Mitarbeiter hätten das defekte Gerät sofort in einen sandgefüllten Behälter gelegt, wie der niederländische Blog "iCulture.nl" meldet.

Die Feuerwehr habe den Laden evakuiert und anschließend gut durchlüften lassen, da es zwar keine Rauchentwicklung gab, aber möglicherweise gefährliche Reizgase freigesetzt wurden.

Es kommt zwar häufiger vor, dass iPhones und iPad durch einen defekten Akku überhitzen oder schwelen , aber zu einer Explosion kommt es, Gott sei Dank, nur selten. Der Apple Store ist mittlerweile wieder betretbar.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red/20 Minuten)