Apple bringt neues günstiges iPad für Schüler

Apple hat am Dienstag eine neue Version des iPad vorgestellt. Das neue iPad (9,7 Zoll, etwa 24.6 Zentimeter) ist mit dem Apple Pencil kompatibel. Dieser kann etwa für das Notieren von handschriftlichen Notizen oder Markieren von Screenshots benutzt werden. Das Modell bietet ein Retina-Display, einen A10 Fusion-Chip und Sensoren für Augmented-Reality-Apps.

Das neue iPad verfügt über den von Apple entwickelten A10 Fusion Chip mit 64-Bit-Architektur, der für Multitasking und grafikintensive Anwendungen eine um 40 Prozent schnellere CPU und 50 Prozent schnellere Grafikleistung bietet. (Im Vergleich zum vorherigen 9,7" iPad.)

Preise und Verfügbarkeit

Das neue iPad ist in Silber, Space Grau und einem neuen Gold-Finish erhältlich und beginnt bei 349 Euro für das 32GB-Modell mit Wi-Fi und 479 Euro für das 32GB Wi-Fi + Cellular-Modell. Apple Pencil ist separat zum Preis von 99 Euro erhältlich. Bildungseinrichtungen können das iPad und den Apple Pencil zu vergünstigten Preisen erwerben.

Das Gerät kann ab sofort bestellt werden und wird später in dieser Woche an Kunden ausgeliefert sowie in Apple Stores verfügbar sein, auch in Österreich.

Apple in der Schule

Im selben Atemzug hat das Unternehmen "Everyone Can Create" enthüllt. Es handelt sich um einen neuen, kostenlosen Lehrplan, der Zeichnen, Musik, Filmemachen oder Fotografie fördern soll. Der neue Lehrplan ergänzt Apples Initiative "Jeder kann programmieren".

Apple hat außerdem Schoolwork angekündigt, eine leistungsstarke neue App, die Lehrern hilft Aufgaben zu erstellen, den Fortschritt der Schüler im Auge zu behalten und sich das Potenzial von Apps im Klassenzimmer zu erschließen. Schoolwork baut auf dem Erfolg der Apple Classroom App auf.

"Everyone Can Create" wurde in Zusammenarbeit mit Pädagogen und Kreativprofis entwickelt und beinhaltet Lehrer- und Schülerhandbücher, Unterrichtsstunden, Ideen und Beispiele, um Lehrern zu helfen, Kreativität und neue Kommunikationsfähigkeiten in ihre bestehenden Fächer wie Englisch, Mathematik, Naturwissenschaften und Geschichte einzubringen. Beispielsweise können Schüler die eingebaute Kamera des iPad nutzen, um etwas über fraktale geometrische Muster zu lernen, oder Apple Pencil und Apps wie Tayasui Sketches verwenden, um mehr über Symmetrie zu lernen. Auch das Sezieren von Fröschen ist möglich.

"Today at Apple"-Events

Im Laufe des Frühjahrs werden die Apple Stores im Rahmen ihrer regulären "Today at Apple"-Events für Lehrkräfte mit dem Unterrichten von "Everyone Can Create" beginnen. Die 501 Stores von Apple in 21 Ländern haben bereits fast 5.000 interaktive "Dienstage für Lehrer"-Events zu Themen wie Programmierung und App-Design, Film- und Musikkreation sowie Präsentationen oder Tabellenkalkulationen durchgeführt.

Ab sofort hat jeder Lehrer oder Schüler mit einer verwalteten Apple ID Zugriff auf 200 GB kostenlosen iCloud-Speicher.

