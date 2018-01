Apple will Produktion von iPhone X halbieren

Mit großem Tamtam wurde das iPhone X angekündigt. Es war das Jubiläums-Handy des Apple-Konzerns und hätte alle Verkaufsrekorde brechen sollen. Daraus wurde jedoch nichts. Das Unternehmen kämpft mit Absatzproblemen.

Aktie im Sinkflug

Aus diesem Grund zieht Apple nun Konsequenzen: Die Produktion soll auf 20 Millionen Einheiten reduziert werden. Halb so viele wie geplant. Auch bei Folgemodellen will man in Zukunft einen Gang zurückdrehen, heißt es in einer japanischen Wirtschaftszeitung.

An der Börse sorgt die Nachricht für Panik: Die Apple-Aktie ist schon seit Tagen im Sinkflug. Innerhalb einer Woche verlor man um sieben Prozent. Der Konzern wird in dieser Woche die neuen Quartalszahlen veröffentlichen.

