Auf diesen WhatsApp-Hack haben wir alle gewartet

Lange hat es gedauert, jetzt ist es endlich möglich: Sprachnachrichten können nun vor dem Verschicken angehört werden.

So funktioniert's: Mikrofon-Taste gedrückt halten, um die Sprachnachricht zu starten. Wischen Sie dann leicht nach oben, um die Audio-Message per Schloss-Button festzustellen. Anschließend klicken Sie auf den Kontaktnamen oben in der Leiste und werden so aus dem Chat geführt, dann zurück zum Chat.

Jetzt taucht unten die Bearbeitungsleiste auf: Jetzt können Sie die Nachrichten zuerst anhören und dann erst absenden, sofern sie das auch wollen.

Digital-Telegramm 2018

(red)