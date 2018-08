Tödliche Gefahr 17. August 2018 09:01; Akt: 17.08.2018 09:23 Print

Bademeister rufen Eltern zu Handyverzicht auf

von A. Peterhans - Laut Bademeistern kleben Eltern in den Bädern zu oft am Smartphone – und bringen so ihre Kleinen in tödliche Gefahr.