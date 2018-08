Bub (11) hackte Florida-Wahlserver in 10 Minuten

Nur zehn Minuten benötigte ein 11-jähriger Bub beim weltgrößten Hacker-Wettbewerb DEFCON 26, um in eine exakte Nachbildung des Wahlservers von Florida einzubrechen und Wahlergebnisse zu ändern. Ein desaströses Zeugnis für die Einbruchsicherheit von elektronischen Wahlsystemen.

DEFCON ist die größte Hacker-Convention der Welt. Tausende Hacker treffen sich dort jährlich um sich über Datensicherheit auszutauschen. Heuer gab es ein ganz besonderes Projekt: Beim DEFCON Voting Village testeten 50 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 16 Jahren die Sicherheit von Regierungs-Websites. Sie versuchten Nachbildungen von Wahl-Websites und Wahlmaschinen zu hacken und Wahldaten zu ändern.

"Das ist fahrlässig unserer Gesellschaft gegenüber"

Am schnellsten war der elfjährige Emmett Brewer. Er benötigte nur zehn Minuten, um eine Nachbildung des Webservers von Florida zu knacken. Nur fünf Minuten länger benötigte ein elfjähriges Mädchen, das den zweiten Platz belegte. Mehr als 30 der teilnehmenden Kinder benötigten unter einer halben Stunde um diverse Regierungs-Websites zu knacken, sagte die Organisatorin Nico Sell dem Online-Portal "PBS". "Diese Dinge sollten nicht so einfach gestrickt sein, um von einem acht Jahre alten Kind in weniger als 30 Minuten geknackt zu werden. Das ist fahrlässig unserer Gesellschaft gegenüber", so Sell.

Nachdem die Wahlmaschinen erfolgreich gehackt wurden, wurde eine Demonstration inszeniert. Die Wahlergebnisse der Maschinen wurden dahingehend geändert, dass der Kandidat "The Dark Tangent", der gar nicht auf der Liste stand, die Wahl mit absoluter Mehrheit gewann.



Die Zusammenfassung der Kinder-Hack-Projekts:





(red)