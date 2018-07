Buntere iPhones, randlose iPads, neue Apple Watches

Gerade erst hat Apple seine Aktualisierungen des MacBook pro vorgestellt, schon gibt es Gerüchte über ein wahres Produktfeuerwerk, das über Apple-Jünger noch im Herbst 2018 hereinprasseln soll. Zuvor hat der Konzern aber mit Kritik zu kämpfen. So wurde nur die Pro-Serie des MacBook mit neuen Chips und Displays versorgt.

Umfrage Sind Apple-Produkte wie das iPhone zu teuer? Nein, sie bieten einzigartige Technik. Und sind einfach geil.

Nicht alle Geräte sind teuer. Und Qualität hat ihren Preis.

Natürlich. Für das halbe Geld bekomme ich ein Android-Handy, das doppelt so gut funktioniert.

Gleichzeitig wurde das größte Problem des Unternehmens offenbar nicht behoben. Auch die neuen Modelle sollen einen Tastatur-Fehler aufweisen, bei dem sich Staub in den Tasten sammelt und so Zeichen entweder doppelt oder gar nicht ausgelöst werden. Bei älteren Geräten läuft bereits eine Sammelklage, Apple repariert betroffene Geräte kostenlos.

Doch was soll die Fans heuer noch erwarten? Der Gerüchte-Überblick:

iPhones: Laut Kuo kommen drei Modelle, zwei iPhone-X-Nachfolger mit 5,8- bzw. 6,5-Zoll-OLED-Display sowie ein günstigeres 6,1-Zoll-LCD-Modell. Letzteres soll es auch in den Farben Blau und Rot sowie in Orange-Varianten geben.

iPads: Zwei neue iPad Pro (11 & 12,9 Zoll) mit fast randlosem Display sollen ohne Home-Button auskommen

und per Gesichtserkennung alias FaceID entsperrbar sein.

Macs: MacBook und iMacs erhalten ein Prozessor-Upgrade. Die MacBook Pro mit Touch Bar werden bereits ab sofort mit neuer CPU verkauft. Zudem sind ein günstiges Einsteigermodell und ein neuer Mac Mini geplant.

Watch: Zwei neue Modelle sollen größere Displays und verbesserten Pulssensor besitzen .

AirPods: Die 2. Generation erhält wohl Noise-Cancelling.

(red)