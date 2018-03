Casio legt Kult-Taschenrechner neu auf

Der Elektronik-Hersteller Casio war vielen Kindern der 1980er und frühen 1990er Jahren ein Fixpunkt. Nicht nur dessen kultigen Uhren waren bei ihnen beliebt, sondern auch ein Taschenrechner.

Der MG-880 konnte nicht nur Mathe-Probleme lösen, sondern auch Musik machen und Spiele ausführen konnte. Unter anderem war es möglich, darauf eine minimalistische Variante von Space Invaders zu spielen. Kein Wunder also, dass er für viele Schüler in den 1980ern das absolute Nonplusultra war.

Nostalgie-Revival

Kein Wunder also, dass Casio den derzeitigen Trend von Nostalgie-Revivals aufgreift und den legendären Taschenrechner wieder neu auflegt. Unter der neuen Bezeichnung SL-880 wird der Taschenrechner in Originalaustattung mit Batteriebetrieb und Solarzelle neu aufgelegt – vorerst allerdings nur in Japan, wie das Newsportal "Endgadget" berichtet. Der Preis liegt bei 2.000 Yen, umgerechnet rund 15 Euro.



(red)