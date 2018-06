Celina Blogsta und Co. sorgen für Kreischalarm

Die Influencer Video Con Tour ist wieder unterwegs. Den Auftakt der Tour macht dieses Jahr die Station in Salzburg am 7. Juli. Stars wie iBlali, Chaosflo44 und Celina Blogsta treffen in der Panzerhalle auf ihre Fans. Für musikalische Unterstützung sorgt das Jungtalent DJ RepublicOne sowie die talentierten Sänger und Sängerinnen Vanessa Dollinger, Adrianna, Laura Kamhuber, Markus Manzl, Lisa Mikolaschek und Anne S.

Umfrage Folgen Sie österreichischen Influencern? Ja natürlich!

Nein, das ist nichts für mich.

Ich mag eher internationale Influencer.

Was sind Influencer?

Für die heißen Beats ist Beatboxerfii am Start und auch die regionalen Influencer wie der erfolgreiche Tänzer ChrisCross und Heythats Lissi sind am Fantreffen vertreten. "Die Influencer schaffen, was klassischen Medien oft nicht gelingt. Sie holen die begehrte junge Zielgruppe in ihrer Lebenswelt ab – und zwar auf Augenhöhe", so Sandra Thier, Gründerin des YouTube-Netzwerks "diego5".



Mit 3,2 Millionen Abonnenten und über 280 Millionen Video-Aufrufen wachsen diego5 und ihre 80 WebInfluencer weiterhin rasant und bauen das größte Influencer-Netzwerk Österreichs weiter aus. Als einziger offizieller YouTuber-Partner sind neben Größen wie Joanna Zhou von "Cute Life Hacks" und Celina Blogsta, die seit Beginn bei diego5 unter Vertrag sind, auch Künstler wie Sam Mashgati oder Juri Entertainer TV dabei.

Tickets gibt’s unter spark7.com/videocon.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)