Das Miniatur-"iPhone" aus China für 90 Euro

Das Display misst gerade einmal 3,1 Zoll und löst mit 432 x 240 Pixeln auf. Die Rede ist vom Soyes 7S Super Mini – einem iPhone-Klon aus China. Mit diesen Maßen passt das Handy garantiert in jeden Hosensack.

Umfrage Wollen Sie sich demnächst ein neues Smartphone zulegen? Ja, bei mir steht bald ein Kauf an.

Nein, meines ist noch halbwegs neu.

Ich schlage nur zu, wenn das Angebot toll ist.

Ich habe und brauche kein Smartphone.

Der YouTuber EverythingApplePro hat das Gerät getestet. Es sei eine Herausforderung, auf der Bildschirmtastatur die einzelnen Buchstaben zu treffen, sagt er in seinem Video. Überrascht war der YouTuber jedoch davon, wie flüssig alles auf dem Mini-Smartphone läuft. "Als sekundäres Smartphone oder aber auch einfach nur als Spielzeug ist es okay", so sein Fazit.

Zu viel darf man für den Preis von umgerechnet rund 90 Euro allerdings nicht erwarten. So sind etwa scharfe Fotos für die Kamera eine große Herausforderung. Mehr Details zum Mini-Handy gibt es in obiger Bildstrecke.

(tob)