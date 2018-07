Das kann bei der Kiki-Challenge alles passieren

"Kiki, do you love me?", fragt Rapper Drake in seinem Song "In My Feelings". Comedian Shiggy erfand zu den Lyrics einen Tanz – und mittlerweile schwingt unter den Hashtags #KikiChallenge, #ShiggyChallenge und #InMyFeelingsChallenge die ganze Welt das Tanzbein – "Heute" berichtete.

Der Clou der Challenge: Man steigt aus einem fahrenden Auto aus, bevor man die Choreographie auf offener Straße tanzt. Während das viele elegant meistern, geht das Ganze bei einigen aber gehörig schief.

Das Risiko ist hoch

Schlaglöcher und Straßenlaternen werden zu Stolperfallen, zu schnelle Autos führen zu unsanften Landungen auf der Straße und entgegenkommende Autos können die Tänzer überfahren – die Kiki-Challenge birgt so einige Risiken.

Die Polizei der indischen Millionenstadt Mumbai will solche unschönen Fails nun nicht länger mit ansehen. Auf Twitter postet der Polizeiposten deshalb: "Nicht nur ein Risiko für dich, sondern auch für das Leben anderer." Und kreiert auch gleich einen neuen Hashtag – #DanceYourWayToSafety.

(anh)