Das soll das Samsung Galaxy Note 9 alles können

Ein Leaker mit dem Pseudonym "Ice Universe" hat im Netz die wichtigsten Funktionen des nächsten Galaxy-Note-Modells enthüllt. Wie Forbes.com berichtet, handelt es sich um eine zuverlässige Quelle, da schon seine Vorhersagen zum Galaxy S9 korrekt waren.

Umfrage Wollen Sie sich demnächst ein neues Smartphone zulegen? Ja, bei mir steht bald ein Kauf an.

Nein, meines ist noch halbwegs neu.

Ich schlage nur zu, wenn das Angebot toll ist.

Ich habe und brauche kein Smartphone.

Bildstrecken Superzeitlupe und Fotos schießt das S9+ perfekt Weil sozial mehr Spaß macht!



Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.



>>> facebook.com/heutedigital

>>> twitter.com/heutedigital Heute Digital ist auch auf Facebook und Twitter vertreten. Folgen Sie uns und entdecken Sie die neusten Trends, Games und Gadgets aus der digitalen Welt.

Neuer S-Pen

Der Stift, mit dem unter anderem kurze Notizen gemacht werden können, soll überarbeitet werden. Den Gerüchten zufolge könnte die neue Version über ein eingebautes Mikrofon verfügen, so dass der S-Pen auch zum Telefonieren verwendet werden könnte.

Neue Bedienoberfläche

Beim Galaxy Note 9 soll eine brandneue Bedienoberfläche mit dem Namen Crown UX für mehr Leistung und verbesserte Energieeffizienz sorgen.

Bixby 2.0

Der intelligente Assistent von Samsung könnte komplett überholt werden, um so wieder zur Konkurrenz aufzuschließen.

Fingerabdruckscanner

Erstmals soll bei einem Samsung-Smartphone der Scanner für Fingerabdrücke unter dem Display eingebaut werden. Bislang war dies erst bei kleineren Herstellern zu sehen. Da nicht sicher ist, ob genug solche Scanner produziert werden können, wird spekuliert, dass zwei verschiedene Note-Modelle auf den Markt kommen könnten.

Größerer Akku

Beim Note 9 soll ein größerer Akku mit Schnellladefunktion zum Einsatz kommen. Mit 3.850 mAh wäre es die bislang größte in einem Samsung-Handy verbaute Batterie.

Neue Farbe

Zumindest in einigen Ländern soll mit "Teddy-Braun" eine neue Farbe erhältlich sein, die vom Farbton her in Richtung Kupfer geht. Ob eine der bisherigen Farben abgelöst wird, ist nicht bekannt.

Wie üblich ist bei solchen Gerüchten Vorsicht geboten. Offizielle Informationen von Samsung werden erst im Laufe des Sommers erwartet.

(swe)