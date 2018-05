Das verdienen Mitarbeiter bei Google oder Facebook

Zum ersten Mal machen die großen US-Techkonzerne öffentlich, was sie ihren Angestellten im Durchschnitt zahlen. Die Unterschiede sind teils deutlich. Während Mitarbeiter bei Google oder Facebook richtig absahnen können, verdienen jene bei Amazon oder Tesla verhältnismäßig wenig.

Laut "CNN" zahlt Google und deren Mutter Alphabet den Mitarbeitern einen Medianlohn von umgerechnet knapp 167.000 Euro. Das heißt: Die eine Hälfte der Angestellten verdient mehr als diese Summe, die andere Hälfte weniger.

Chef Larry Page nimmt hingegen ein symbolisches Jahressalär von rund einem Euro mit nach Hause. Er kann es verkraften: Sein gigantisches Alphabet-Aktienpaket macht Page zu einem der reichsten Menschen der Welt.

Facebook diskutiert nicht über Löhne

Noch mehr schenkt ein Job bei Facebook ein. Der mittlere Lohn der Angestellten liegt bei rund 200.000 Euro. Laut "Business Insider" können die Mitarbeiter ihre Löhne nicht verhandeln. Facebook-Chef Mark Zuckerberg kriegt knapp 7,5 Millionen Euro.

Ganz anders sieht die Lohn-Situation beim Onlinehändler Amazon aus. Die hohe Anzahl an Sortier- und Verpacker-Jobs in den riesigen Lagerhallen belastet das Lohnmittel. So verdient ein Mitarbeiter rund 25.000 Euro. Amazon-Chef Jeff Bezos kassiert derweil 59 Mal mehr, nämlich gut 1,4 Millionen Euro. Auch bei Tesla gibt es nicht so viel zu holen: 46.000 Euro für Mitarbeiter, Chef Elon Musk zahlt sich aber selbst keinen Lohn aus.

Konzerne müssen Löhne offenlegen

Weitere Zahlen: Chip-Hersteller Intel zahlt seinen Angestellten rund 84.000 Euro, der Chef Brian Krzanich casht 18 Millionen Euro. Bei Netflix gibt's im Mittel 150.000 Euro zu holen, CEO Reed Hastings bekommt rund 20 Millionen Euro. Twitter-Mitarbeiter erhalten rund 134.000 Euro, Chef Jack Dorsey dafür den symbolischen einen Euro.

Der Cloud-Anbieter Salesforce zahlt 130.000 Euro, 3,8 Millionen Euro gibt es für Chef Marc Benioff. 46.000 Euro für Mitarbeiter gibt's bei IBM, für Chefin Virginia Rometty 15,5 Millionen Euro.

Die Gehälter legen die Konzerne nicht freiwillig auf den Tisch. Börsennotierte US-Unternehmen sind erstmals gesetzlich verpflichtet, das Lohnmittel ihrer Angestellten zu offenbaren. Das soll unter anderem zeigen, wie viel diese im Verhältnis zu ihrem Chef verdienen.

(20M)