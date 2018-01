Datenschutzplattform von Schrems kann starten

"noyb" wird anfangs in "in einer kleinen Version" namens "mini noyb" anlaufen. Nutzbar soll die Erstversion bereits am 25. Mai 2018 sein, wenn das neue EU-Datenschutzrecht ("DSGVO") in Kraft tritt. Die Plattform soll laut Schrems "die Rechte von Nutzern aktiv durchsetzen". Mehr als 2.000 Fördermitglieder konnten in nur zwei Monaten aufgestellt werden.

Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 31. Jänner 2018, das große Ziel sind 500.000 Euro. Schrems: "Mit der Mindestsumme können wir anfangen zu arbeiten. Für einen dauerhaften und stabilen Betrieb suchen wir aber dringend weiter Unterstützer damit wir das notwendige Personal bezahlten können."

Das Zentrum wird in Wien entstehen und einen europäischen Fokus haben. Techniker und Juristen sollen aktiv Datenschutzverletzungen aufspüren und "durch strategische Rechtsdurchsetzung die Einhaltung des Grundrechts auf Datenschutz im privaten Bereich sicherstellen". "Wenn möglich, wird noyb durch PR- und Medieninitiativen deine digitalen Rechte sicherstellen, ohne überhaupt vor Gericht gehen zu müssen", heißt es auf der Plattform.

