Die Twitter-Reaktionen auf den Strolz-Rücktritt

In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz erklärte NEOS-Gründer und -Chef Matthias Strolz am Montag seinen Rückzug aus der Politik. Seine Abschiedsrede wurde auf sozialen Netzwerken eifrig kommentiert. "Heute.at" hat die besten Reaktionen gesammelt.

Auf Twitter wurden nicht nur Strolz' unvergleichlicher Redestil kommentiert...



Hach, der @matstrolz tränenreich und der @hansbuerger hat auch feuchte Augerl. So muss Politikromantik! #strolz

Standard so: Es ist ein emotionaler Auftritt, den Matthias #Strolz hinlegt. Ich so: Tja! Welcher nicht!

In Anbetracht der Rede vermute ich, @matstrolz gründet nun eine neokatholizistische Religionsgesellschaft und wird Papst. 😴 #strolz

Jetzt gleitet es doch ein wenig in Richtung ÖSV-Skifahrer-Rücktritts-PK ab. #strolz

aus aktuellem Anlass #Strolz DAS IST NICHT OK by Kurt Razelli https://t.co/EubOrkuVYp via @YouTube