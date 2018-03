Diese Dualkamera kann auch im Dunkeln filmen

Wenn Sie mit Ihrem Smartphone kürzlich Fotos gemacht haben, stehen die Chancen gut, dass Sony dabei die Finger im Spiel hatte. Denn der japanische Hersteller produziert Bildsensoren, die in vielen Smartphones stecken. So etwa im iPhone X, aber auch in Android-Geräten wie dem Galaxy S9.

Die Kamera gehört bei vielen Handy-Nutzern zu den am meisten genutzten Funktionen. Schlechte Lichtverhältnisse stellen Handy-Fotografen jedoch regelmäßig vor eine Herausforderung. Ist es zu dunkel, sehen die Geräte nur schwarz oder sie produzieren Fotos, die so stark rauschen, dass sie unbrauchbar sind.

Verschiedene Ansätze

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, eine offenere Blende zu verwenden. Wie beim Galaxy S9 von Samsung fällt so mehr Licht auf den Sensor. Ein anderer Ansatz ist es, die Lichtempfindlichkeit des Sensors selber, den sogenannten ISO-Wert, zu erhöhen. Genau das hat Sony vor.

Der Hersteller zeigte am Mobile World Congress, was in Zukunft möglich sein wird. Die von Sony entwickelte Dualkamera soll auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch Fotos machen können, die nicht nur scharf sind, sondern auch Details zeigen.

Besser als unsere Augen

Ein neuartiger Bildprozessor soll die Aufnahmen der beiden Kameras kombinieren. Laut Sony sei es so möglich, Fotos mit einer ISO-Empfindlichkeit von 51.200 und Videos mit einer ISO-Empfindlichkeit von 12.800 zu machen. Zum Vergleich: Das menschliche Auge hat laut Sony eine Lichtempfindlichkeit von rund 1.600.

Mit weiteren Details zum neuen Kameramodul hält sich Sony bedeckt. Man darf aber davon ausgehen, dass die Technologie noch in diesem Jahr den Weg in ein Smartphone findet.

