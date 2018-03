Diese Pinguine schossen ein Selfie am Südpol

"Was liegt den hier herum", dachten sich wohl zwei Kaiserpinguine in der Antarktis. Sie fanden eine Kamera, die wohl einfach so auf dem Eis herumlag. Doch anstatt sich von ihr fernzuhalten, watschelten sie entschlossen auf das Gerät zu und setzten sich schließlich selbst in Szene.

Influencer?

Doch wie kam die Kamera wirklich aufs Eis? Der Forscher Eddie Gault ließ das Gerät liegen, um die Tiere zu beobachten. Die Pinguine wollten sich jedoch lieber selbst ein Bild von dem Ding in ihrem Revier machen.

Veröffentlicht wurde das Video schließlich von der Australian Antarctic Division des australischen Umweltministeriums. Bleibt abzuwarten, wann die zwei mit einem weiteren Posting nachlegen. Das Zeug zu wahren Bloggern hätten sie auf jeden Fall.

#Penguin #selfie offers bird’s eye view of life in Antarctica! Curious Emperors have been captured on film at the Auster Rookery near Australia’s Mawson research station by expeditioner 📷 Eddie Gault pic.twitter.com/MYle5Fshc7